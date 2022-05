En el otro lado están los que no quieren una sudadera más en su vida y buscan calmar el deseo de vestirse con prendas más elaboradas y cercanas a la costura, las que tanto guardaron en las cuarentenas. Por ejemplo, las mangas abullonadas y los drapeados (pliegues) que le apuntan un poco a lo barroco.

La moda quedó dividida en dos tras la pandemia: en un extremo están quienes amaron las pijamas y ahora que regresaron a la calle buscan lo confortable y la ropa práctica y versátil, porque “entendieron que sentirse cómodo es sentirse vivo”. Son los que no se quitan los tenis para nada.

Explicó que las generaciones Y (20 a 40 años) y Z (hasta los 20 años) le están apostando a una moda atemporal, no binaria (ropa sin género) y sostenible (que no le hace daño al planeta); mientras que los mayores de 40 años son muy escépticos frente a estas tendencias.

Entran en la categoría de ropa no binarias que puede usar cualquier persona. Hay un elemento clave aquí: el drapeados aplicado a esta prenda.

Collares, uñas pintadas y faldas hacen parte ahora del look de los hombres. Forteza dijo que esta tendencia se debe a que ellos se están cuestionando menos sobre su sexualidad y no les importa el qué dirán. Además, no están buscando aprobación de los otros a la hora de vestir y llevar su estilo.

Tres preguntas a Forteza sobre la industria de la moda