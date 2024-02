$!¿Cómo combatir el cáncer de cuello uterino? Vacunas contra el VPH y revisiones regulares

La depresión, que es el trastorno mental más asociado al suicidio, no es igual para todos y afecta de manera distinta a cada persona. Freepik / VANGUARDIA

La depresión, que es el trastorno mental más asociado al suicidio, no es igual para todos y afecta de manera distinta a cada persona. Freepik / VANGUARDIA

Vacuna en niños y adultos

“Las revisiones regulares siguen siendo vitales, ya que algunas personas pueden optar por no recibir la vacuna, o en algunos países la vacuna puede no cubrir todos los tipos de VPH de alto riesgo. En casos extremadamente raros, podría desarrollarse un cáncer de cuello uterino que no esté directamente relacionado con el VPH”, asegura.

Las vacunas se administran normalmente a niños en edad escolar y a adultos hasta los 45 años, después de lo cual la probabilidad de desarrollar cáncer por el VPH es menor, aunque las revisiones regulares de cáncer de cuello uterino se deben mantener.

Le interesa: ¿Cuáles son los peligros de consumir medicamentos vencidos?

El especialista Heath señala que las vacunas no son solo para mujeres; además de transmitir la enfermedad, los hombres también corren el riesgo de problemas de salud causados por cepas de VPH, como los cánceres de cabeza y cuello.

Además Heath afirma que el cáncer de cuello uterino puede desarrollarse lentamente, con células precancerosas que se vuelven cancerosas a lo largo de muchos años, por lo que las revisiones regulares son primordiales.

Aunque las pautas varían de un país a otro, recomienda que las mujeres visiten a un médico para preguntar sobre la frecuencia de las revisiones necesarias según su perfil de riesgo individual.

Según el doctor Heath, las mujeres mayores de 65 años pueden suspender las revisiones si estas han sido previamente normales, pero dado que el cáncer de cuello uterino puede desarrollarse a cualquier edad, es importante consultar a un experto si hay síntomas ginecológicos.