$!Cómo identificar una emergencia de salud y a qué tipo de atención acudir

2. Consulta prioritaria: Modalidad para atención de pacientes con condiciones médicas que no comprometen su estado general, ni representan un riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano.

3. Consulta No Programada: Esta modalidad se refiere a aquella que no se encuentra dentro del agendamiento del día, con disponibilidad para no superar un agendamiento del paciente en sede mayor a las seis horas.

4. Consulta Externa: Consiste en un servicio ambulatorio para pacientes con una cita asignada previamente que acceden a atenciones médicas de primera vez o controles.

En Urgencias, antes de asignar la atención al paciente se le realiza clasificación Triage, el cual es un sistema de priorización que tiene objetivo identificar los casos agudos que requieran atención inmediata y ayuda a la organización y tiempos de atención según el nivel de necesidad requerido de cada paciente.

Además existen cinco niveles de Triage: 1. Emergencia vital, de atención inmediata; 2. Emergencia, atención hasta en 15 minutos; 3. Emergencia, atención hasta en 90 minutos; 4. Sin urgencia Inmediata, atención hasta en 24 horas y 5. Consulta externa.

“Nosotros evaluamos, a partir del Triage, en qué tipo de estado se encuentra el paciente y a partir de esta calificación se le asigna la atención que necesita. Para nosotros es muy importante que los usuarios tengan conocimiento de los tipos de servicios existentes al momento de asistir al hospital, centro médico o institución prestadora de servicios de salud, debido a que esto ayuda a que ellos sean capaces de acudir a la modalidad correcta, acelerar el proceso y evitar retrasos que puedan generar problemas mayores en el paciente”, concluye Laura Valero.