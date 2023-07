Previene problemas del corazón

Por otra parte, la publicación especifica que las peras tienen la capacidad de prevenir problemas cardíacos como la hipertensión, problemas de colesterol o rigidez del tejido cardiaco, los cuales irregularizan la presión arterial. Esto es posible gracias a su alto contenido en fibra, potasio y antioxidantes.

No en tanto, el consumo de las peras no debe sustituir el del resto de las comidas, así como tampoco debería ser excesivo. Si bien son de gran ayuda para las dos dolencias anteriormente mencionadas, no debería pensarse que sustituyen a los consejos dados por los médicos especialistas, sino que son un apoyo suplementario.

Cuando se trata de perder peso, muchas personas se centran en las dietas restrictivas y la reducción drástica de calorías. Sin embargo, una estrategia más efectiva y saludable para alcanzar y mantener un peso adecuado es incluir frutas en la alimentación diaria. Las frutas son una fuente natural de nutrientes esenciales, fibra y antioxidantes que no solo promueven la pérdida de peso, sino que también contribuyen a una salud óptima.

Una de las razones principales por la que se recomienda la fruta en una dieta es porque son bajas en contenido calórico. Lo que significa que puedes disfrutar de porciones generosas sin exceder tu ingesta diaria recomendada de calorías. Además, las frutas son ricas en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales y fitoquímicos que son vitales para el buen funcionamiento del organismo.

También son ricas en fibra, lo que mejora la digestión y el tránsito intestinal. Son además ricas en fibra soluble, lo que funciona como un gel en el estómago que ayuda a aumentar la sensación de saciedad y a controlar los antojos.

Otro motivo por el que son recomendadas para bajar de peso es porque contienen un alto porcentaje de agua, lo que las convierte en alimentos hidratantes. Al consumir frutas, puedes satisfacer tu sed y reducir el consumo de bebidas azucaradas. Además, la presencia de agua en la fruta ayuda a evitar la retención de líquidos.