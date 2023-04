Unos 2,4 millones de niños en la región no han recibido las pautas completas de las inyecciones principales.

Colombia maneja cifras de vacunación similares a postpandemia: Una caída preocupante de coberturas de vacunación en la primera infancia.

En términos globales para enfermedades, por ejemplo de interés, el experto precisa que uno de cada cinco niños no tiene protección para sarampión y isete de cada 10 niñas no tienen protección para VPH, el principal causal de cáncer de cuello uterino., sin hablar que en hombres nueve de cada 10 no tienen esta vacuna.

En el marco de la 21ª Semana de Vacunación en las Américas, y la 12ª Semana Mundial de Inmunización que celebra la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 22 y el 29 de abril, el llamado es a reforzar la importancia de las vacunas, y el propender por una cultura de autocuidado, a través de un solo pinchazo o una dosis de estos biológicos.