El fatal crimen de O.J. Simpson: la serie que recopiló la historia del polémico deportista que murió tras padecer cáncer

La temporada de “American Crime Story” que se centra en el caso de O.J. Simpson se titula “The People v. O.J. Simpson” (“El pueblo contra O.J. Simpson”).

Compartir

Esta serie de televisión antológica fue creada por Ryan Murphy, junto con los escritores Scott Alexander y Larry Karaszewski. La temporada se basa en el libro “The Run of His Life: The People v. O.J. Simpson” de Jeffrey Toobin y se emitió en el año 2016.

Este jueves 11 de abril, familiares del exjugador de la NFL estadounidense confirmaron su deceso el 10 de abril tras una fuerte batalla contra el cáncer que llevaba un tiempo tratando. “Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia”, ha escrito la familia en un breve comunicado difundido a través de X (antes conocido como Twitter).

La serie dramatiza los eventos que rodearon el famoso juicio penal de O.J. Simpson por el asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson, y el amigo de ella, Ronald Goldman, en 1994. El juicio, que tuvo lugar en 1995, fue uno de los casos judiciales más mediáticos de la historia de Estados Unidos y generó un intenso escrutinio público.

Lea: Murió OJ Simpson a sus 76 años tras una dura batalla contra el cáncer

La serie presenta un elenco estelar que incluye a Cuba Gooding Jr. como O.J. Simpson, Sarah Paulson como la fiscal Marcia Clark, Courtney B. Vance como el abogado defensor Johnnie Cochran, y John Travolta como el abogado Robert Shapiro, entre otros. La temporada recibió elogios de la crítica por su guion, actuaciones y representación precisa de los eventos históricos, ganando varios premios Emmy y Globos de Oro.

“The People v. O.J. Simpson” proporciona una mirada detallada a los aspectos legales, sociales y mediáticos del caso, explorando temas como la raza, la fama, la corrupción en el sistema judicial y el poder de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea. La serie ofrece una visión fascinante y reveladora de uno de los casos judiciales más icónicos y controvertidos del siglo XX.