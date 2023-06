La cantante colombiana Karol G no para de dejar huella en la industria musical y de entretenimiento. Todo parece indicar que ahora la artista dio un salto grande en los videojuegos.

Por medio de sus redes sociales, la artista compartió un clip celebrando a su avatar “Hey Besties !!! Por primera vez tengo una avatar en un videojuego que hasta tiene un paquete de voces que yo misma grabé” escribió Karol G.

De esta manera, la ‘Bichota’ estará presente en Pubg Mobile, este es un videojuego móvil de battle royal, donde los jugadores se enfrentan a batallas extremas, y ya se encuentra disponible para descargar en Google Play.

Seguidamente, Karol G posteó el video promocional de su muñeca digital en su cuenta de Instagram. Dicho post ya cuenta con más de 1′300.000 likes y una infinidad de comentarios felicitando a la cantante, donde no solo resaltan el parecido del avatar con Karol, también algunos de los detalles gráficos que acompañan a la muñeca. “¡Wow! ¡¡¡Es increíble!!! La hicieron igualita a ti. ¡¡¡La amé!!! ????”, “O sea, ¿tú crees que voy a bajar un juego solo por ti? Psssss ok, ya lo bajo ??”, “Woww AMÉ ese corazón tricolor”, “Qué rompederaeeee ??”, “Que envidia a nosotros los de Call of duty mobile nos dieron a Ozuna ??”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.