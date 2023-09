Ex Estrella de la WWE revela cómo está acumulando una fortuna en OnlyFans

"Ha sido increíble. Económicamente, me ha ido muy bien. Y, sinceramente, personal y mentalmente, me ha ido de maravilla. Tengo mucho más tiempo para estar con mi familia e involucrarme en más cosas en las que nunca pensé que me involucraría", compartió Rose.

"Debo decir que me ha cambiado la vida... Estoy muy bendecida, pero debo decir que ahora mismo tengo mucha libertad financiera, lo que es realmente increíble. Por eso estoy tan agradecida de poder ayudar a mi familia y revitalizar su negocio, y continuar con mi futuro".

En cuanto a su carrera en la WWE, Rose afirmó que su vida como luchadora profesional "no ha terminado", aunque no reveló si está en conversaciones con la familia McMahon para un posible regreso al cuadrilátero más famoso del mundo.

En enero de 2023, Rose compartió detalles sobre su salida de la WWE, expresando su gratitud por la oportunidad que tuvo de formar parte de la empresa y revelando sus sentimientos de pérdida tras la pérdida de su contrato.

"Perder el título fue un golpe muy duro. Me sentí muy decepcionada. Al final del día, mi propósito había desaparecido. Me sentí perdida y confundida por todo el trabajo duro. Cuando volvía a casa, se me pasaban muchas cosas por la cabeza. Siempre piensas que hay preguntas sin respuesta. Al fin y al cabo, me encanta lo que he hecho en WWE y me encanta la plataforma que me ofrecieron. Les estaré eternamente agradecida".