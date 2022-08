“Hay un intercambio cultural en las músicas y en las costumbres de Colombia. El corazón me vibra cada vez que hablo del tema. En esta ocasión, el maestro Yuri encontró dos asociados que dijeron: sí, interesante el proyecto, que fueron Bancolombia y Ecopetrol”, explica la cantante barranqueña.

La música de la tierra

Kiara de la Ossa cuenta que, cuando era niña, en su casa se escuchaba sin falta a Joe Arroyo, Rubén Blades, Niche y Guayacán, además de a Charlie Zaa y Yuri Buenaventura, por lo que creció admirando a estos grandes artistas.

Y este sabor antillano navega desde Honda hasta Barrancabermeja por nuestro río Magdalena, y allí cantan juntos las tonadas inspiradas por la vida de la población afro.

“Mi proyecto musical está más enfocado al folclor colombiano, pero la salsa fue un ritmo con el que crecí y que me pone a bailar enseguida. Me une a este ritmo el amor por querer mostrar la identidad de Colombia, a través de la música de la región de la ribera del Magdalena y se lo debo a mi hermana, a mi abuela, a las comadres de mi abuela que iban al patio a cantar cuando me estaba cuidando. Hace parte de mí”, cuenta Kiara de la Ossa.

De hecho, hoy viernes, 19 de agosto, la artista estará en el teatro Comfenalco de Bucaramanga con “Cantos de Mujer y Río” con el que hará un recorrido por todos los ritmos folclóricos que navegan por el Magdalena Medio y han influenciado su carrera musical.