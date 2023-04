Eliminando esas falsas profecías, recopilamos a continuación algunos de los vaticinios más sonados de “Los Simpson” y también las predicciones de la serie que (todavía) no se han cumplido.

Donald Trump como presidente de EE.UU.

Hoy en día todos conocemos a Donald Trump y sabemos que ha sido un presidente de los Estados Unidos polémico, pero hace 23 años nadie se imaginaba que llegaría a tener tal cargo... nadie a excepción de Los Simpson. En un episodio llamado “Bart to the future”, emitido el año 2000, Lisa Simpson llega a ser presidenta del país. Una de las primeras cosas que dice al conseguir su cargo es: “Como saben, hemos heredado un déficit en el presupuesto del presidente Trump”. ¿Casualidad? No lo creemos.