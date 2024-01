Los grandes triunfadores de los Emmy : ‘Succession’ y ‘The Bear’ empatan con seis victorias

Como guionista, Brunson ya se había erigido el año pasado en la segunda mujer negra en vencer después de Lena Waithe por ‘Master of None’.

Entre los momentos más emotivos que dejó el regreso de los Emmy estuvieron la ovación para el malogrado Matthew Perry durante el homenaje a las personalidades fallecidas en el último año mientras sonaba ‘I’ll Be There for You’, todo un himno para los fans de ‘Friends’.

Además, el músico británico Elton John se convirtió en la decimonovena personalidad ‘EGOT’, como se conoce a quienes atesoran un Emmy, un Grammy, un Óscar y un premio Tonny a lo largo de su carrera.

El reconocimiento de la Academia de la Televisión de EE.UU. era el que le faltaba y lo consiguió hoy en la categoría de mejor especial en un programa de variedades por su concierto de cierre de gira en el estadio del equipo de béisbol Los Ángeles Dodgers emitido por Disney+ en noviembre de 2022.