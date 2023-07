“Nos retiramos”: el importante anuncio de Alina Lozano y Jim Velásquez sobre sus redes sociales

En el nuevo clip de la controvertida pareja, que ya tiene centenares de comentarios, y que fue subido en la plataforma Tik Tok, Alina Lozano y Jim Velásquez anunciaron el retiro de las redes sociales; esto por el fuerte cuestionamiento social a su relación. Según dijeron, fueron muy objetivos para tomar la decisión pues sus prioridades ahora son diferentes, ya no la fama, el reconocimiento, ni el dinero.

Aunque, como era de esperarse, sólo era un gracioso video que deja la pregunta de cuándo lo harán, pues para Jim sería bueno empezar el retiro al instante, mientras que para Alina debería ser en tres años, esto para que les diera tiempo de hacer unos milloncitos más.

Frente a las críticas que les brindan algunas personas por tener una relación con Jim Velásquez, a quien le lleva algunos años de edad, la artista anotó: “El 90 % de Colombia no cree en nuestra relación; además, un 98 % de personas la juzgan por la diferencia que nos llevamos, cuando se trata de que la mujer es mayor, las críticas son más duras. Me ha dolido mucho que las mujeres de todas las edades me han atacado simplemente por ser una mujer madura por tener una pareja joven”.