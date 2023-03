No tengas ninguna duda sobre si informar o no a ese amigo al que aprecias mucho sobre un chismorreo que circula a diario con respecto a él. Es mejor que sepa la verdad y actúe en consecuencia. Sé leal.

Si hoy un amigo o conocido te ofrece participar en un negocio, entrar a formar parte de una sociedad o hacer un trato comercial, dale una buena excusa y no aceptes la propuesta. Concéntrate en otras cosas y no pierdas tiempo en eso. Algo mejor llegará.

Evita ser hoy tan realista, porque esto te hace dejar muchas ilusiones por el camino con la equivocada creencia de que son inalcanzables. Quizá sean difíciles de conseguir, pero no son imposibles. ¡Lucha siempre!

Puede que tu mente te esté jugando una mala pasada y que lo que piensas de tu pareja no se parezca en nada a la realidad. Reflexiona a diario sobre este asunto que te puede estar costando la felicidad.

Hazte el propósito de luchar por una oportunidad que te conviene mucho y que estabas buscando hace rato. No te quedes de brazos cruzados esperando que te caiga del cielo. Si hay una promoción en tu trabajo, no dudes en postularte.

VIRGO

Buen momento para formalizar un compromiso y para tener un detalle especial con la persona que ocupa tu corazón y que está al lado tuyo. Quizá no lo has hecho en mucho tiempo y te agradecerá este gesto.

LIBRA

Eres tan expresivo y te gusta tanto hablar con la gente que hoy esto podría convertirse en un problema. No cuentes cosas de tu vida que a nadie le importan, pues las podrían utilizar para perjudicarte.

ESCORPIÓN

Te sientes agotado en este día festivo que debería hacerte ilusión, pero en lugar de eso te encuentras sin muchas ganas de salir y pasarla bien. Estás bajo de moral porque te sientes poco valorado, a pesar de los esfuerzos que haces.

SAGITARIO

No te muestres susceptible si hoy alguien de tu trabajo te hace un comentario sobre algo que no haces bien. No te irrites ni te deprimas, tómalo como una crítica constructiva que te ayudará.

CAPRICORNIO

A veces notamos que las cosas no son lo que parecen, y hoy puedes estar tú en el punto de mira por una equivocación de la que no eres responsable. Al final todo se aclarará favorablemente para ti, pero debes mantener la calma siempre.

ACUARIO

A nivel sentimental, no parece que ahora el amor sea primordial en tu vida, tienes otras cosas en mente. Estás un poco indiferente frente a este tema, pero hoy llegará alguien a tu vida que despertará tu interés.