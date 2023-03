Consulte aquí su horóscopo de hoy, 29 de marzo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

En el amor, hoy tendrás cierta tendencia a discutir, pero posiblemente el origen de las diferencias seas tú mismo. No seas tan puntilloso o tu pareja se va a cansar. Tómate un tiempo para reflexionar y buscar métodos que te liberen del estrés diario.

PISCIS

Debes esforzarte mucho más si quieres atraer a esa persona que no parece corresponderte. La pregunta es si vale la pena, pues el amor siempre es mejor cuando surge espontáneamente entre ambas partes.

TAURO

No tienes por qué desquitarte con los demás de los problemas que te aquejan en tu día a día. Es pertinente que descargues toda esa rabia con actividad física, pues aparte de liberar endorfinas y sentirte más feliz, mejorarás tu condición física.

GÉMINIS

En el terreno laboral, estás dejando de lado una oportunidad muy buena para prosperar. Quizá todavía no la has detectado. Has lo posible para ver esta posibilidad porque si no actúas de inmediato, perderás esta opción.

CÁNCER

Aunque no siempre te salga todo como quieres o como has soñado, hoy piensa que la vida continúa y que las oportunidades llegan en el momento indicado. Es muy importante que puedas elegir tu propio camino, incluso cuando te equivocas.

LEO

Aprende a decir que no cuando algo no cuadre con tu forma de ser. Escucha a tu corazón, que siempre te llevarán por el camino acertado. No aceptes en tu vida a personas negativas, que solo frenan tu progreso.