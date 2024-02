$!¿Qué le depara hoy, 4 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 4 de febrero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ACUARIO

Eres un líder innato y estarás manejando el liderazgo en muchos focos de tu vida, tu trabajo te demandará organización e innovación, en tu familia estarás organizando situaciones que habías dejado pasar desde hace tiempo. Tienes muchas ideas en tu cabeza sobre cosas por hacer, debes organizarlas en papel para que te pongas manos a la obra.

ARIES

Te encontrarás con una persona tóxica del pasado, no actúes con condescendencia. Te llegarán nuevas oportunidades de negocio, trabaja en tu intuición para tomar decisiones y hazlo en soledad. Tendrás ganas de apartarte de todo por un tiempo, será un espacio de autocrítica sobre lo que has estado haciendo mal y cambiar algunas actitudes frente a la vida.

TAURO

Se abre una oportunidad de estudio, ya sea una beca o viaje para estudiar lo que deseas. Buena semana con el dinero, todo fluirá positivamente. Estarás en una situación conflictiva y por no aumentar el problema, estarás aceptando actitudes y situaciones que no serán favorables para ti en el futuro. Cuidado con comprometerte con lo que no puedes cumplir.

GÉMINIS

Buscas cambios en tu negocio, trabajo y en lo que haces, no estás conforme con las circunstancias en las que te encuentras y examinarás opciones de crecimiento. La rueda de la fortuna dará un giro positivo, aportándote bienaventuranzas en la parte económica y financiera. Te llegan dineros que te ayudarán a invertir y estarás planeando viajes de negocios.

CÁNCER

Tendrás noticias de asuntos legales y judiciales pendientes, serán positivas para ti. Es momento de tomar decisiones radicales y dejar atrás asuntos de rencores del pasado, pasa la página y ábrete a nuevas experiencias. Tienes entre tus manos las opciones de los cambios que quieres hacer para tu futuro, no te desesperes y ten calma.

LEO

Tendrás un ascenso o cambio laboral. Te llegará una sorpresa que no esperabas y te arreglará esta semana. Trabajo de perdón y aceptación, te darás cuenta de que no vale la pena seguir guardando cosas del pasado que bloqueaban tus pensamientos, soltar y dejar fluir los sentimientos te darán luz e iluminación espiritual.