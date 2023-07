Cuando se piensa en Queen, generalmente vienen a la memoria éxitos como “Bohemian Rhapsody” y “We Are The Champions”, pero pocos recuerdan el comienzo de su carrera con “Queen”, su álbum debut, lanzado el 13 de julio de 1973.

El origen

Un álbum “crudo”

“Es un disco en el que el sonido musicalmente es crudo. Si uno no está acostumbrado y no oye a Queen desde el principio, escucha al Queen de álbumes posteriores y es una banda completamente diferente”, comenta a EFE Alberto Marchena Jr., uno de los cocreadores del sistema radial colombiano W Radio y Radioacktiva y actual director de los 40 Principales, del Grupo Prisa, en el país suramericano.

Pero no hay que olvidar que tanto Mercury en la voz y el piano, como May en la guitarra, Taylor en la batería y Deacon en el bajo eran unos solemnes novatos en esto de la grabación, y el sonido de “Queen” así lo demuestra.

Evolución

La historia del rock está cuajada de comienzos ‘crudos’, distintos, que luego dan paso a cambios y carreras brillantes.

Eso es lo que pasa “cuando se mira lo que grabaron los Rolling Stones” al principio de su carrera, por ejemplo, en 1964 ‘Little Red Rooster’, un tema de Willie Dixon popularizado en 1961 por Howlin Wolf’. “Después, en 1969 hacen ‘You Can’t Always Get What You Want’, y uno dice ‘es el mismo Mick Jagger el que canta eso y escuchen lo que cantaba antes’”, comenta Bellon.

Y agrega: “Los artistas siempre -y esto casi es inevitable que suceda- reciben las influencias de lo que escuchan y ahí es por donde arrancan”.