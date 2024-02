Video: Así fue la graciosa equivocación de una presentadora de Noticias Caracol en vivo

En la mañana del 5 de febrero, durante la primera emisión de Noticias Caracol, la periodista Ana Milena Gutiérrez protagonizó un divertido momento que desató risas tanto en el set como entre los televidentes. El incidente ocurrió en la emisión en vivo del noticiero cuando la presentadora iba a darle paso a un colega.

En esta ocasión, Gutiérrez, quien en ocasiones forma parte de la primera emisión junto a Alejandra Giraldo le dio paso al periodista Edward Porras conocido como el ‘Ojo de la noche’. Sin embargo, al intentar llamarlo por su apellido, la periodista cambió accidentalmente “Porras” por “perras”, lo que hizo que no pudiera contener la risa, y Porras, en tono jocoso, respondió: “Ya no pudo Ana Milena, no importa”.