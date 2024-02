“Desagradable”: Marcelo Cezán se ve obligado a dar disculpas públicas por un bochornoso incidente

Le puede interesar: Así vive la mujer más rica del mundo, ¿grandes lujos o sencillez?

“@BravissimoCity es una verdadera falta de respeto lo que hace @MarceloCezan al aire tirando un gargajo de sastre! Al aire por favor respete, y más a esta hora cuando hay gente desayunando! Pendejo! @Citytv esto jamás se había visto!”; ”qué falta de respeto, esto es lo mas bajo que se ha visto en un programa, qué falta de educación, y luego dice que me disculpen como si nada ... RESPETO”, fueron algunos de los comentarios que más se viralizaron en medio de la indignación de los oyentes.

Ante la avalancha de críticas en su contra, Marcelo Cezán se vio obligado a salir y ofrecer disculpas por su bochornoso comportamiento.

“Quiero ofrecer unas disculpas públicas por algo que hice: escupí al aire y eso no se hace, no sé qué me pasó, la embarré, cometí un error, no lo puedo negar. Me dejé llevar por un impulso, esa no es la esencia de Bravíssimo y ofrezco un arrepentimiento sincero”, dijo el presentador luego del incidente.