El 30 de enero de 1969, hace 54 años, Los Beatles tocaron su último concierto. Y lo hicieron a su estilo, como tantas veces, dejando una marca para la historia.

De hecho, el antológico Concierto de la Azotea, que pasó a la historia porque fue el último de Los Beatles en su carrera, estuvo a punto de no hacerse a pesar de que llegó a pensarse como un regreso a los escenarios en un anfiteatro romano en Túnez o frente a las pirámides egipcias.

Todo como parte de una película documental sobre cómo grababan un disco (Let it Be) y preparaban el show, que terminó siendo un descarnado testimonio de cuatro amigos que se habían convertido en estrellas profesionales de la música a quienes el gusto por tocar y funcionar como grupo se les había resquebrajado con el tiempo (remontarse siete u ocho años en Los Beatles sería más que una eternidad).