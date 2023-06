Destinos para pedalear alrededor del mundo

1. Tour privado por Ámsterdam en Bicicleta: visitar esta ciudad y no montar en bici, es algo así como ir a España y no probar un buen vino o una caña con un montadito. O como ir a París y no conocer la Torre Eiffel. En Ámsterdam, es común encontrar un gran número de bicicletas en cada esquina, aproximadamente el 60% de los habitantes utilizan este medio para transportarse, así que, si de bici se habla, la capital de los Países Bajos es el destino adecuado.

Con este tour privado tendrás la opción de escoger la hora de inicio y cuál recorrido deseas realizar, podrás hacer diferentes paradas en los lugares que más te llamen la atención de la ciudad, o puedes alejarte del núcleo urbano y pedalear hasta las afueras de Ámsterdam, y conocer algunos pueblos cercanos, llenos de encanto que no son tan concurridos por turistas.