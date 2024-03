$!El Caribe mexicano, el destino familiar en Semana Santa y Semana de Pascua

Golf y Spa en el Caribe mexicano:

Para papá, también hay opciones. Practicar golf en Quintana Roo va más allá del deporte; es una experiencia que fusiona la destreza con la belleza natural.

En la Riviera Maya, sobresalen campos de golf de renombre como The Nicklaus Design Course at Vidanta Riviera Maya, el PGA Riviera Maya by Bahía Príncipe Tulum, el Riviera Cancún Golf & Resorts, el Moon Palace Golf Club, el Iberostar Playa Paraíso Golf Club, El Tinto Golf Couse y El Camaleón Mayakoba; y en Costa Mujeres, el Playa Mujeres Golf Club, todos ellos reconocidos entre los mejores del mundo y sede de importantes torneos como el PGA Tour y LIV Golf Tour.

Esta actividad brinda la oportunidad ideal para disfrutar y maravillarse con el entorno espectacular que rodea estos impresionantes campos.

Para las mamás que anhelan un merecido descanso, Quintana Roo ofrece lujosos spas que brindan la oportunidad perfecta para desconectar y revitalizarse. Desde el Conrad Spa en Tulum hasta el PURE SPA by Natura Bissé en Isla Mujeres, estos santuarios de relajación proporcionan tratamientos diseñados para calmar la mente y rejuvenecer el cuerpo. Es el lugar ideal para escapar del estrés diario y dedicarse tiempo para el cuidado personal en un entorno de lujo y confort.