Video: Conozca el crucero más grande del mundo, el coloso “Icon of the Seas”

En un hito sin precedentes, Royal Caribbean ha dado vida a una maravilla de la ingeniería marítima con el lanzamiento de su última joya: el “Icon of the Seas”, el crucero más grande del mundo. Con una combinación de lujo, tecnología y sostenibilidad, esta maravilla flotante redefine la experiencia de viaje en alta mar. Además: Anímese a ‘puebliar’, la tendencia turística que se posiciona en este 2024 El “Icon of the Seas” no es solo un crucero, es una ciudad flotante que ofrece a sus pasajeros un mundo de entretenimiento, comodidades y servicios de primera clase. Con una longitud de más de 400 metros y una capacidad para albergar hasta 10.000 pasajeros, este titán de los mares es una proeza de la ingeniería naval. Tiene 65 metros de eslora y pesa 250.800 toneladas. Los alojamientos perfectos según Booking, para disfrutar del Carnaval en Barranquilla El “Icon of the Seas” de Royal Caribbean, ya hizo su entrada majestuosa, en días pasados, en el puerto base de la ciudad de Miami.

Sostenibilidad en el mar: Royal Caribbean ha marcado un hito en la industria al hacer del “Icon of the Seas” uno de los cruceros más sostenibles del mundo. Equipado con avanzados sistemas de gestión de residuos, energía renovable y tecnologías para reducir su huella de carbono, el crucero es un testimonio del compromiso de la compañía con la preservación del medio ambiente marino.

Entretenimiento inigualable: Desde teatros con producciones de Broadway hasta parques acuáticos, el “Icon of the Seas” no escatima en opciones de entretenimiento. Los pasajeros pueden disfrutar de actividades emocionantes como surf en simuladores, paseos en toboganes acuáticos y experiencias gastronómicas de clase mundial, todo dentro de los confines del crucero.

Diseño innovador: El diseño del “Icon of the Seas” incorpora las últimas tendencias en arquitectura naval, con una estructura vanguardista que maximiza el espacio y la eficiencia energética. Sus áreas públicas cuentan con una fusión de elegancia moderna y tecnología de vanguardia, creando un ambiente único y lujoso.

Curiosidades