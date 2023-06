$!Visitas guiadas: Conoce, planifica y ahorra en tu próximo destino de vacaciones

Comienza la temporada alta de mitad de año, con sus famosos y tan esperados puentes festivos ideales para realizar escapadas o ¿Por qué no? Pedir unos días en el trabajo y armar un viaje más largo, aprovechando que iniciaron las vacaciones escolares.

Si estás preparando tu próximo viaje y todavía no tienes claro cómo comenzar a descubrir el destino, te invitamos a que pongas en tu radar los free tours, una excelente opción para tener un primer acercamiento a la ciudad, además de ser la forma más económica de conocer con la de un guía experto.

Si todavía no has escuchado este tipo de tour, no te preocupes que Civitatis, la empresa líder en distribución online de excursiones y actividades del mundo te ayudará a resolver algunas dudas.