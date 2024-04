“Ella decía que le tenía mucho miedo”: el temor de la mujer que terminó siendo asesinada por su hijo en Santander

Romelia Caicedo, la mujer que fue asesinada por su hijo en Barrancabermeja, Santander, le había confesado hace tan sólo unos días a una amiga el miedo que le tenía a su hijo. Este lunes, el joven de 24 años le quitó la vida a ella y a María Eugenia Hidalgo, su tía.

Barrancabermeja todavía no sale del asombro tras el macabro crimen de Romelia Caicedo y María Eugenia Hidalgo a manos de Jorge Luis Hidalgo Caicedo, hijo y sobrino de las víctimas.

Amparo Villada Gaviria, amiga de las mujeres asesinadas, entregó detalles sobre el drama que vivía la familia por los problemas mentales que padecía el acusado del doble homicidio.

“Hace ocho días me encontré con Amparo, le pregunté por el hijo. Ella me respondió que le tenía mucho miedo. Yo le dije que abriera el ojo porque a esa gente así no le importa matar a lo que sea y, a los ocho días, la mató”, dijo la allegada.

La mujer expresó que en más de una ocasión recomendó que buscara ayuda espiritual y profesional ante el grave problema de Hidalgo Caicedo, de 24 años.

“Él la hacía encerrar en la pieza y en la noche se levantaba, diciendo que escuchaba voces. Yo le decía que eso no era cosa buena, que lo llevara a alguna parte”, agregó Amparo.

La Policía del Magdalena Medio confirmó que el joven será judicializado por el homicidio y se espera conocer si el juez de garantías le impondrá algún tipo de medida de aseguramiento.

El doble crimen

Romelia Caicedo, de 56 años y María Eugenia Hidalgo, de 64 años, murieron por golpes en la cabeza con una porra

Lo que se conoce de manera preliminar fue que Jorge Luis sufría de problemas psiquiátricos y consumía sustancias alucinógenas. Hace poco, según otra tía del agresor, había salido del Hospital Psiquiátrico San Camilo.

“Nunca había golpeado a la mamá. No sabemos qué le pasó. Él no se había recuperado. No sé por qué no lo mantuvieron más tiempo en San Camilo. Mi hermana me decía que él no se alteraba con nada, y se la pasaba en la calle”, señaló la familiar.

En horas del mediodía de este lunes 4 de abril, Jorge Luis estaba en su vivienda del barrio Las Américas de Barrancabermeja, donde también se encontraban su mamá y su tía.

Por motivos materia de investigación tomó un objeto contundente, al parecer, una porra y agredió a las dos mujeres.

El cuerpo de la mamá quedó en la sala. El de la tía en la cocina. Desde esta mañana el joven estaba alterado, e incluso dimos aviso a la Policía, minutos antes de las trágicas muertes, pero los uniformados no llegaron”, aseguró un vecino del sector.

Precisamente, vecinos fueron los que se percataron de los asesinatos de las dos mujeres e intentaron agredir al sujeto, que se refugió en la vivienda en la que también se encontraban los cadáveres de Romelia y María Eugenia. Tuvo que salir fuertemente escoltado por la Policía.

Un video divulgado en redes sociales muestra al sujeto esposado, semidesnudo y pidiendo perdón por lo sucedido dentro de la casa antes de ser trasladado por la Policía.

“Perdónenme, quisiera estar como antes, así como ustedes. Yo le pegué con un martillo. Yo escuche una voz desde el cielo que me dijo que las matara”, se escucha decir a Jorge Luis.