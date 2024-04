Piden justicia por feminicidio de estilista que fue apuñalada 18 veces por su inquilino

La familia de Adriana Ríos Guzmán continúa exigiendo justicia por este atroz crimen que conmocionó la ciudad de Cali,. res meses después de este feminicidio la investigación del caso no avanza.

El señalado agresor es un joven de 24 años.

Cuatro meses han pasado desde el asesinato de Adriana Ríos Guzmán, una estilista de 57 años, quien fue atacada con arma blanca por su inquilino, en la ciudad de Cali. Un hijo de la víctima, quien resultó gravemente herido en el intento que hizo por defenderla, continúa pidiendo justicia para que este atroz crimen no quede impune.

Juan Camilo Echeverry, hijo mayor de la víctima, asegura que durante el proceso judicial la Fiscalía ha cometido varias imprecisiones, “el escrito de acusación dice el “atentado fue provocado con arma de fuego, de la cual no poseía el permiso para su porte o tenencia”, cuando fue con un cuchillo. Además, la abogada le pidió que cambiara el escrito de acusación y que tipificara el delito como feminicidio y se negó”, dijo al diario El País el joven.

Así mismo, aclaró que el agresor no era la pareja sentimental de Adriana, solo era un inquilino. “Ellos sugerían que mi mamá tenía una relación con este tipo a lo que me negué, pero no puedo negar que había una relación de confianza (...) para todos fue una total sorpresa este ataque”, sostuvo en el citado medio.

El brutal crimen se registró el pasado 3 de diciembre, hacia la 1:07 a.m. de la mañana. Adriana Ríos Guzmán, recibió 18 puñaladas, 11 de ellas en la cabeza y cara. El señalado asesino fue identificado y capturado por las autoridades, se trata de Esteban Aricapa Parra, de 24 años.

“Ese día llegué de la casa de mi novia más o menos a la 1:05 de la mañana, cuando escucho que mi madre se levanta a la cocina. Ella acostumbraba a prepararse un té cuando no podía dormir. Entonces escucho que se abre una segunda puerta, lo que se me hizo muy extraño porque él (el inquilino) nunca se levantaba tarde de la noche”, detalló a El País, el joven.

Agregó que “escucho que él le dice ‘qué Adri, cuándo nos vamos a tomar una cerveza’ y mi mamá asustada le dice: ‘Usted por qué está tan extraño’, entonces él dice “así como la última vez”.

Justo en ese momento Juan Camilo observa que su madre estaba siendo acosada por Esteban Aricapa, por lo cual el joven se acercó para defender a Adriana. “Ahí es cuando me abalanzo sobre él y este empieza a lanzarle serias puñaladas alrededor de su pecho”, recordó el hijo.

El hombre atacó a la mujer en el piso y su hermano quiso evitarlo, pero también fue herido en el rostro. Tres meses después de la muerte de su madre, Juan Camilo insiste en que el caso no avanza y que han querido definir que Adriana tenía una relación amorosa con el joven, pero su familia lo niega.

Andrea Valencia, abogada de la familia de Adriana, calificó como “mediocre, displicente, irrespetuoso con las víctimas y perezoso”, al fiscal 40 Seccional de Juicios, porque “desconoce que la Fiscalía tenga en su poder materiales probatorios tan contundentes para declarar este hecho como un feminicidio”.

Tal parece que en las investigaciones de los celulares de las víctima se encontró que el sujeto acosaba sexualmente a la arrendadora. Además, habría planeado el asesinato.