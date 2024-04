Video | Conductora borracha causó la muerte de un motociclista y arolló a dos personas más; le dieron casa por cárcel

La decisión del juez ha sido objeto de apelación por parte de la Fiscalía y la defensa de la víctima. Se espera que otro juez decida si se mantiene la medida de aseguramiento o si Cortés será enviada a prisión.

El delito imputado a Cortés fue homicidio bajo la modalidad de culposo imprudencial. Como parte de la medida cautelar, se le ha ordenado permanecer en su residencia y presentarse cuando sea requerida, con la policía local encargada de verificar su cumplimiento de manera periódica.

Un juez de control de garantías de Armenia benefició con la medida de casa por cárcel a Melissa Cortés Guzmán, la mujer involucrada en un accidente de tránsito este Viernes Santo, en el que atropelló a tres personas mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Durante la audiencia de medida de aseguramiento, el juez destacó que si bien Cortés pudo haber evitado el trágico desenlace, no hubo una intención deliberada de causar daño.

“Melisa no pudo anticipar el resultado final debido a su estado emocional alterado. No estamos tratando con un delito intencional ya que no había voluntad de causar daño”, afirmó el juez.

#ATENTOS. Tragedia en Armenia por cuenta de mujer borracha la volante. Una persona muerta y 3 más heridas dejó accidente en la mañana de este Viernes Santo 29MAR en la cr 19 con cl 10 norte de Armenia. Conductora dd camioneta Audi de placas RAU976 de Circasia provocó la tragedia. pic.twitter.com/MJw1NrlCxx — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 29, 2024

La mujer ha admitido su responsabilidad en el delito de homicidio culposo y ahora aguarda la determinación de la pena por parte de un juez de conocimiento, tras la muerte de Arlés Arbeláez Morales en el accidente.

La sentencia podría oscilar entre 4 y 8 años de prisión, pero su cooperación podría significar una reducción en la pena.