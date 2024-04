Mujer que fue derribada de una moto y golpeada estando embarazada clama por justicia en Santander

Giovanna Sánchez Arciniegas estuvo en la UCI tras ser derribada y golpeada por otra mujer cuando se desplazaba en una moto por el casco urbano de Sabana de Torres, Santander. Aún ella, quien al igual que su bebé logró sobrevivir, está a la espera de justicia.

Compartir

Todo un drama sigue viviendo Giovanna Sánchez Arciniegas, la joven de 23 años de edad, quien en noviembre del año pasado fue víctima de una violenta agresión estando embarazada mientras conducía una motocicleta por el municipio de Sabana de Torres, Santander.

Si bien tras el hecho los médicos lograron salvarle la vida a ella y a la bebé que nació de forma prematura, la mujer aseguró que aún no se ha hecho justicia por estos hechos.

Lea también: Nació bebé de mujer embarazada que fue tumbada de una moto y golpeada en Santander

“Contraté un abogado, se hizo la denuncia penal con las pruebas, resultados de Medicina Legal, etc, pero por parte de la justicia no hemos recibido ninguna respuesta positiva. Antes, por el contrario, la Fiscalía me dijo que el acto que cometió esta señora conmigo no es ningún delito”, informó la afectada.

Publicado por Patricia Diaz en Martes, 7 de noviembre de 2023

Pese al registro de las cámaras de video en donde claramente se observa la agresión, las autoridades judiciales no han citado a imputación de cargos a la acusada.

“Parece terrible que tenga esta respuesta. Todo ha sido muy tensionante. Aparte de la agresión que me hicieron, me han venido amenazando ella y sus familiares, tratando de meternos miedo”, agregó la mujer.

Así fue el brutal ataque

El sábado 4 de noviembre, en horas de la noche, a Giovanna Sánchez Arciniegas, una mujer la derrumbó de una moto sin importarle que estuviera en estado de embarazo e iba con una menor de edad.

Lo invitamos a ver: Dos heridos dejó accidente de un taxi en la vía entre Girón a Zapatoca, Santander

Como se aprecia en las imágenes y un video grabado del hecho, la agresora tomó del cabello a Giovanna y la hace caer de la motocicleta en movimiento. Su hija de seis años de edad también cayó al pavimento. En el suelo, según la familia, le propina otros golpes.

Después del incidente, Giovanna se fue para su casa, pero empezó a sangrar, por lo que la llevaron al Hospital Integrado de Sabana de Torres y de ahí fue remitida a la UCI de la Clínica San Luis en Bucaramanga. Personal de salud logró salvarla la vida a Sánchez Arciniegas y su bebé, quien nació de manera prematura ante los acontecimientos violentos.

“Espero que se haga justicia porque no creo que uno pueda estar por la vida cometiendo este tipo de agresiones, afectando incluso a menores de edad”, concluyó la víctima.