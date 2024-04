Muere un hombre en un hotel del centro de Bucaramanga

La causas de la muerte de Rodrigo Gómez Ruiz está por establecer por parte de las autoridades de Bucaramanga. Su cuerpo fue hallado en un hotel del Centro de la ciudad.

Foto: archivo / VANGUARDIA.

Compartir

Agentes del CTI de la Fiscalía fueron los encargados del levantamiento del cuerpo de un huésped de un hotel, de razón social Magdalena Centro, ubicado en la calle 31 con carrera 20 de Bucaramanga.

Allí en uno de los cuartos se encontraba el cadáver de Rodrigo Gómez Ruiz, un hombre de 73 años de edad, cuyas causas del deceso están por establecer.

No obstante, la versión que ha entregado el administrador del hotel a la Policía fue que a las 7:30 a.m., de este lunes 15 de abril, una de las empleadas entró al cuarto y encontró a Rodrigo Gómez tendido en el suelo y semidesnudo. Afirmó que, a simple vista, no tenía lesiones en su humanidad.

“Cuando ingresó la encargada del aseo, encontró al señor tirado en el piso, bocarriba. El administrador tomó contacto con la Secretaría de Salud quienes fueron los que confirmaron que no tenía signos vitales y se dio aviso al CTI de la Fiscalía, que aseguró que no presentaba signos de violencia”, señaló la Policía en el informe.

Lea también: Delicuentes atacan a tiros la fachada de otra empresa en Barrancabermeja

Rodrigo Gómez había llegado el pasado viernes 12 de abril a las 9:00 p.m. y se alojó en el hotel. El sábado, de acuerdo con la versión de los administradores, estuvo afuera del establecimiento y cuando llegó en la noche se encontraba en estado de embriaguez.

La última vez que lo vieron con vida fue el domingo 14 de abril al mediodía cuando le tocaron a la habitación que si permitía que le realizaran aseo al cuarto y manifestó que no.

En horas de la mañana de este lunes 15 de abril fue hallado sin vida. El único dato por ahora que se tiene del sujeto fue que presentaba una anotación judicial por el delito de estafa en el 2017.

Como información adicional, las autoridades señalaron que desconocían si la víctima sufría algún tipo de patología, por lo que habrá que esperar el dictamen forense del Instituto de Medicina Legal para esclarecer su deceso.

Le puede interesar: Incendio en una casa en Santander deja una bebé y tres adultos quemados