"Mi abuelita, mi abuelita, me muero". Con estas palabras desgarradoras, Edgar Junior Pacheco Nieto, de 25 años, expresó el horror mientras el 90 % de su cuerpo se consumía en las intensas llamas que devoraron su hogar en Soledad.

Los trágicos sucesos cobraron cuatro vidas: la madre, Marelvis Rocío; uno de los hijos, Jesús Alberto Márquez Nieto; la de Adalberto De Jesús Márquez Conrado, esposo de su madre y la de Edgar Junior Pacheco Nieto, otro de los hijos de la familia.

Cielo Varela, abuela y madre de las víctimas, compartió en declaraciones a los medios los momentos dramáticos que vivieron.

Su casa, ubicada a pocos metros del lugar del accidente, se convirtió en refugio para sus nietos mientras Marelvis Roció, su hija, luchaba por escapar, un intento que resultó en fracaso. Tanto ella como su pareja perdieron la vida dentro de la vivienda.

Jesús Alberto, de 16 años, sucumbió en la clínica debido a las graves quemaduras que afectaron prácticamente todo su cuerpo. En las últimas horas confirmaron que Edgar Junior Pacheco Nieto, de 25 años, también murió.

La comunidad se unió para rescatar a los hijos de Marelvis, llevándolos a la casa de la abuela. Allí, Cielo Varela presenció el dolor y sufrimiento de sus nietos.

Lamentable relato

"Mi nieto me decía: 'mi abuelita, mi abuelita, me muero, mi abuelita, me muero, me muero, abuelita'", narró entre lágrimas a EL HERALDO. La pareja de su hija intentó salir, pero encontró la muerte en la terraza de la vivienda.

Los vecinos, consternados por la tragedia, especulan sobre un posible cortocircuito como origen del incendio, aunque las autoridades aún no han emitido un informe oficial.

Fue alrededor de las 3:45 de la mañana cuando los bomberos lograron controlar las llamas y alertaron a la Policía sobre la ubicación de los cuerpos de las víctimas.