Atentado contra un domiciliario en Bucaramanga sería por ajuste de cuentas

A través de un comunicado, la Policía Metropolitana de Bucaramanga señaló que el ataque contra el domiciliario Rolando Consanguino no se trató de un hurto sino de un ajuste de cuentas.

Según lo informado por las autoridades a esa conclusión llegó el grupo de investigadores asignado al caso después de realizar varias indagaciones y entrevistas.

Así mismo informaron que ya están tras la pista de los atacantes con el fin de «esclarecer este lamentable hecho».

La víctima afirma que sí fue un hurto

Rolando Consanguino, joven padre y esposo, salió el lunes 26 de septiembre, como todos los días, a ganarse su salario como domiciliario, así lo hace desde hace dos años a raíz de la falta de empleo formal.

Su meta era lograr conseguir lo del diario y lo de la nueva camacuna de su hija recién nacida. A eso de la 1:00 p. m., recibió uno de los últimos domicilios de comida para el barrio Campohermoso, con el cual terminaba su jornada laboral.

Sin embargo, cuando entregó su pedido y se disponía a regresar en su motocicleta, fue abordado por dos delincuentes quienes con arma de fuego en mano lo amenazaron y lo hostigaron para que les entregara el dinero del trabajo del día. Sorprendido y asustado Rolando trató de esquivar a los ladrones, pero fue agredido a bala por uno de los delincuentes, en cuatro oportunidades.

“Yo estaba muy asustado, cuando vi el arma traté de huir, pero ellos me alcanzaron y me dispararon varias veces, de ahí en adelante solo recuerdo que quedé en el piso, llegaron los de la ambulancia y me llevaron hasta el hospital donde gracias a Dios estoy contando el cuento“, relató la víctima.

Según reporte del centro asistencial donde fue atendido Rolando, pese a los múltiples impactos de bala, el joven se encuentra fuera de peligro “el paciente presentaba cuatro impactos de bala en pierna derecha, donde gracias a la rápida intervención de los médicos se pudieron extraer tres y una será extraída posteriormente debido a su cercanía a una vena principal, pero el paciente se encuentra fuera de peligro” aseveró el reporte.

