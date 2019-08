Seis meses duró la investigación que les permitió a las autoridades esclarecer el homicidio de una adolescente, de escasos 15 años, quien perdió la vida por una bala perdida en el barrio Villa Helena Sur, en Floridablanca.

Los señalados responsables, identificados como José Máximo Afanador Valdivieso, Luis Carlos Afanador Valdivieso y Eduardo Oviedo Sinuco, fueron capturados ayer en la madrugada en operativos efectuados por la Policía, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, en los barrios Mirador del Santuario, Santa Ana y Portal de Jericó.

El crimen

El hecho en el cual resultó muerta la menor el pasado 7 de febrero, según las investigaciones, tuvo su origen en la disputa entre dos personas por un hurto ocurrido en horas de la tarde de ese mismo día.

Todo parece indicar que Oviedo Sinuco, conocido como ’El Profe’, le hurtó las pertenecías personales a Luis Carlos.

Ya sobre las 8:00 de la noche, la víctima del hurto, en compañía de José Máximo y otro sujeto, se reunieron con el propósito de buscar al asaltante y reclamarle por las pertenencias robadas.

Tras interceptar a ‘El Profe’ en una calle de Villa Helena Sur, se generó una fuerte discusión.

Así las cosas, los Afanador Valdivieso sacaron un arma de fuego con la intención de disparar en contra de Oviedo Sinuco, quien huyó del lugar, iniciándose una persecución por las vías peatonales, que se extendió hasta la cancha de fútbol de sector.

Justo allí la menor de edad se encontraba con una amiga observando en un celular videos del cantante Legarda, curiosamente asesinado horas antes en Medellín, cuando recibió el impacto de bala.

“El pelado que venían persiguiendo dobló hacia la derecha, pero la bala siguió de largo hasta que impactó a la niña, que estaba ahí en las escaleras. Ella tenía el celular en las manos, la bala lo traspasó, luego pasó derecho y la hirió en el pecho. La amiga que estaba con ella pensó que el celular se había estallado, pero luego la vio caer”, relató en su momento Jairo Serrano Suárez, padrastro de la menor fallecida.

Los familiares de la adolescente salieron y, al percatarse de la situación, procedieron a auxiliarla.

“Con ayuda del hermano y de una muchacha la subimos a una camioneta y la llevamos a la Clínica Foscal, a donde llegó muerta. En el trayecto ella me agarraba la mano, me quería decir algo. No es justo que siempre en estas cosas resultan pagando las personas inocentes”, agregó el padrastro.

La víctima cursaba décimo grado en el Colegio El Carmen y el pasado 7 de enero había cumplido sus 15 años.

A responder

Al cierre de esta edición, los tres hombres comparecían antes un Juez de Garantías en Floridablanca.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general Manuel Vásquez, dijo que se tiene “un acervo probatorio que le permitirá a la Fiscalía sustentar imputaciones contra los capturados, por fabricación, porte y tráfico de armas de fuego, tentativa de homicidio y homicidio”.

De acuerdo con la Policía, estos delincuentes agrupan más de 10 procesos por delitos como lesiones personales, hurto, violencia intrafamiliar, entre otros.