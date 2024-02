En estado crítico continúa uno de los jóvenes arrollados por el conductor de un BMW en Girón

Aún no hay captura

Familiares de las víctimas informaron que el conductor del lujoso carro BMW que los atropelló intencionalmente aún no ha sido capturado y desconocen si hay avances en el proceso.

“Del proceso no tengo conocimiento, no sé si ese muchacho está en el país o se iría. No he tenido contacto con ningún familiar de él. El llamado de nosotros como grupo de familia afectados es que nos colaboren en oración y ya la justicia divina va actuar, intercediendo ante la justicia terrenal para que se centre un precedente. El que tenga que responder, debe pagar”, concluyó el padre.

El joven responsable de atropellar a los cinco jóvenes y huir en el vehículo de alta gama, que además no tenía Soat, fue identificado por las autoridades como Julián Andrés Calderón Bohórquez, de 21 años.

Aquella noche del 10 de febrero, Camilo y Laura departían con tres amigos más en el establecimiento nocturno de río Frío, sitio que habían visitado con anterioridad, pero no conocían a la persona que atentó en contra de sus vidas.

Ellos salieron del sitio, tras un problema con el hoy acusado, caminaban a pie con rumbo hacia el anillo vial, que conecta a Girón con Floridablanca, cuando fueron embestidos brutalmente.

Del hecho se conocieron videos que muestran el doloroso momento que tiene aún a dos jóvenes en centros médicos. Las familias de las víctimas esperan que esta persona sea judicializada por homicidio en grado de tentativa.