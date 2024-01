“En el forcejeo le corté la vena”: Este es el testimonio del hombre acusado de asesinar cruelmente a una mujer en Santander

En video quedó registrado un crudo relato que entregó el señalado asesino de Arianed Hernández Linares, de 54 años, quien fue apuñalada y apedreada en hecho violentos ocurridos en el corregimiento de La India, jurisdicción del municipio de Landázuri, en el suroccidente de Santander, en la noche del pasado miércoles 17 de enero.

Este joven de 20 años, identificado como Iván Andrés Ortiz Rocha, confesó que el crimen de la mujer lo habría cometido con complicidad de dos menores de edad, de 12 y 14 años, hermanos entre sí.

“El niño me dijo que a ella le dicen La Española y ya varias veces la han atracado. Ella andaba conmigo y me dijeron que estaba con el narcotráfico. Yo no me iba a meter en problemas con ella y que después me vengan a joder”, dijo el presunto asesino.

El acusado en compañía de los menores en una motocicleta siguieron a Hernández Linares hasta que ella llegó a su lugar de residencia. Al parecer, la mujer consciente del peligro que corría, tomó un cuchillo para defenderse.

“Llegamos los tres y ella iba abrir la puerta , la agarramos entre los tres. La muchacha sacó el cuchillo, me iba apuñalar y en el forcejeó le corté la vena”, continuó el relato el joven de 23 años.

Él aseguró que “después de eso me asusté, la verdad, y no me quedó de otra que echarla para dentro con uno de los pelados”.