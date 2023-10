$!“Escuché los tiros cuando lo mataron”, dijo la esposa de vigilante asesinado en Floridablanca

Según lo que la esposa les manifestó a las autoridades, su pareja, Fabio Obed Giraldo Rojas de 38 años de edad, no había expresado amenazas de muerte pese a que se dedicaba al oficio de vigilante informal en el barrio La Trinidad en Floridablanca.

Hace 11 años había llegado de Tuluá, Valle del Cauca, a radicarse en el área metropolitana de Bucaramanga. Y desde ese tiempo había conseguido un trabajo como vigilante informal. En la actualidad residía en el sector del Campanazo de Floridablanca.

En la madrugada de este jueves 19 de octubre, a las 1:30 de la madrugada, la compañera sentimental escuchó varias detonaciones de arma de fuego y una corazonada le advertía que algo malo le había pasado a Fabio Obed.

“Escuché los tiros y luego me llamaron que fuera a recoger la moto porque a mi esposo lo habían herido. Me dirigí a la Foscal y me dijeron los médicos que una de las balas le atravesó la medula espinal”, contó la esposa.

El vigilante informal era padre de un menor de 13 años de edad. Sus familiares piden que el crimen no quede en la impunidad y se aclare las causas del homicidio.

“Vamos a hablar con la familia si lo enterramos acá o en Tuluá, aún no sabemos. La vida de un celador siempre corre peligro, pero esperamos que den con los responsables”, indicó una sobrina.