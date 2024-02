Hallan muerto a minero desaparecido hace 20 días

La muerte volvió a sentirse en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú. La mañana del miércoles, los conductores que se movilizan por esta carretera, observaron el cadáver de un hombre, que estaba a la altura de la vereda La Florida.

Asustados, porque en esa zona delinquen los Gaitanistas, Eln y disidencia del Frente 33 de las Farc, los choferes siguieron su camino. Sin embargo, uno de ellos llamó a la Policía y alertó sobre el cuerpo.

Horas más tarde, empleados de la funeraria San Miguel, de Tibú, arribaron al punto señalado y recogieron el cadáver, trasladándolo hacia la morgue de Medicina Legal en Cúcuta, donde unidades de la Sijín se encargaron de la inspección técnica.

Aunque al ser encontrado, no pudo ser identificado, más tarde, un familiar llegó al Bunker de la Fiscalía y lo reconoció, señalando que se trataba de Joel Díaz Joya, quien estaba desaparecido hace 20 días.

Díaz Joya salió de su casa en El Zulia, donde vivía con su mamá, a cumplir con su rutina, como era de costumbre, a trabajar en una mina, ubicada en Sardinata. Sin embargo, su familia no volvió a saber más nada de él.

Según los familiares, él salía todos los lunes hacia la mina en la que llevaba trabajando más de 5 meses y volvía a su casa los viernes, pero aquel último viernes, no regresó.

Así empezaron la travesía de establecer ¿dónde estaba Joel? Pero aquella esperanza de saber sobre su paradero, se convirtió en dolor, cuando algunos familiares conocieron que habían encontrado el cuerpo de un hombre, con las mismas características de él, en la vereda La Florida, sobre la vía que lleva a Tibú.

“Yo empecé a buscarlo, pero nadie me daba respuesta, fue cuando me dijeron que por la vía a Tibú habían encontrado a un hombre. Intentando reconocerlo, me fui a mirar, y sí, era él”, aseguró un familiar de la víctima.

Ahora en la familia solo le quedan interrogantes, ¿quién y por qué lo asesinaron?, según se pudo conocer, el hombre no tendría alguna amenaza, ni se había presentado alguna situación extraña que lo pudiera comprometer.

“No sabemos nada, solo tenemos entendido que él salió para la mina en la que trabajaba y nunca volvió”, añadió el ser querido de la víctima.

Ayer, uno de sus nueve hermanos de Joel Díaz, esperaba afuera de la morgue de Medicina Legal, para reclamar el cuerpo y así poderle dar el último adiós.

En su moto, además de los documentos, solo le quedaba traer la ropa más nueva que dejó Joel en su armario. Esa ‘pinta’ que llevó puesta el pasado 31 de diciembre y con la que celebró la llegada del nuevo año, junco con su esposa.

Con información de La Opinión.