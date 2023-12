¡Indignante!: Perrita fue arrollada por un vehículo del Ejército en Bucaramanga y el conductor se dio a la fuga

“Se trasladó a la veterinaria de ortopedia en donde se le hicieron los rayos X pertinentes y se dictaminó un daño en la médula espinal y columna. De ahí le dieron de alta con un pronóstico reservado, que no podían operar”, dijo la líder animalista.

“La tengo en un hogar de paso privado, resguardada con sus cosas necesarias. No puede caminar y está postradita”, añadió la animalista.

Hasta la presente, según ella, el Ejército Nacional no se ha contactado para responder por la situación acaecida con el animal.

Lo invitamos a ver: Sorprenden a sujeto vendiendo estupefacientes a turistas en el Parque Cementerio de Barichara

“Nadie me ha llamado. Ya el daño está hecho y esto no es de donaciones, yo me hago cargo de la perra, pero este debe quedar un precedente y que se haga justicia por los animales que todos los días están siendo atropellados. Si hubieran querido ayudar, se bajan y hacen algo”, agregó Dany García.

Si usted desea apoyar en la recuperación a Milagro, puede comunicarse al celular 313 4868403 de la fundación Adogtanos.

¿Qué dice la Ley?

La Ley 1774 de enero de 2016, que busca proteger a los animales del maltrato causado por humanos, establece que en caso de que se cometan delitos contra la vida e integridad física y emocional de los animales, sean de compañía, silvestres, vertebrados, exóticos, entre otros, y que se les cause la muerte o lesiones de salud graves, la pena será de prisión entre 12 a 36 meses e inhabilidad especial de 1 a 3 años para poder ejercer la profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multas de 5 a 60 SMMLV.