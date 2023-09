Le dieron el último adiós a Yomaira, quien murió arrollada por un conductor borracho en Bucaramanga

“Un conductor borracho le quitó los sueños a esta joven mujer, una hija de Morales muy querida por todos y que nos deja en absoluta tristeza. No es justo que esta persona haya quedado en libertad, exigimos justicia”, dijo un allegado de la víctima a Vanguardia.

El fuerte impactó dejó a Yomaira y a Jenny Velásquez Estupiñán, la conductora de la moto, tendidas en la vía nacional, mientras que el conductor del carro, contrario a detenerse, emprendió su fuga llevando inclusive la moto siniestrada arrastrada.

Testigos que se movilizaban por el lugar intentaron auxiliar a las víctimas, dando aviso a los paramédicos que hicieron presencia en el lugar para socorrer a los heridos.

Pese a todos los esfuerzos del personal médico, las graves lesiones que sufrió Reyes Neira terminaron costándole la vida en el mismo lugar del accidente.

Velásquez Estupiñán, de 33 años, fue trasladada con un trauma craneoencefálico a la UCI de la Clínica La Merced, en donde aún sigue en recuperación.

Carlos Enrique Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga dio a conocer que dos kilómetros adelante del sitio del accidente fue capturado el conductor del vehículo causante del hecho. Esta persona no portaba ningún documento al día.

“Un vehículo embiste a una motocicleta que transportaba a dos mujeres, una de ellas muere en el lugar de los hechos y la otra queda herida. Lo más cruel de este episodio fue que el conductor se dio a la fuga sin importarle que sobre la defensa de su vehículo llevaba la motocicleta. Y así lo hizo por 2 kilómetros más”, dijo el funcionario.

Una vez fue detenido, los agentes de tránsito lo sometieron a la prueba de alcoholemia, arrojando positivo grado 2.

“La persona fue capturada por el delito de homicidio, el vehículo en el que andaba no tenía ningún tipo de papeles (Soat ni revisión técnico mecánica) no portaba su licencia de conducción y eso pudo haber incidido en el accidente. Con un grado 2 de alcoholemia no estaba en condiciones de manejar un vehículo, ocasionándole la muerte a una mujer”, agregó Carlos Bueno.