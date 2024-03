Más de seis horas duró tendido el cuerpo sin vida de habitante de calle en vía de Girón

Más de seis horas permaneció tendido en vía pública el cuerpo sin vida de un habitante de calle, identificado como Édgar Ospino Beltrán, de 56 años, en el municipio de Girón.

Ocurrió antes de las 12:00 del mediodía de este domingo 3 de marzo, cuando la comunidad reportó a la Policía el hallazgo del cadáver de esta persona en la estación de servicio de Terpel de la avenida Los Caneyes.

De acuerdo con la información aportada por las autoridades, este hombre yacía boca arriba, acostado en una colchoneta. Su cuerpo no registraba signo de violencia alguno, por lo que se cree que su muerte fue producto de algún quebranto de salud que venía padeciendo.

Vanguardia conoció que la Policía Metropolitana de Bucaramanga, al tratarse de un hecho natural, se comunicó con la Secretaría de Salud para que procedieran a certificar la muerte y enviar personal para el respectivo levantamiento. Familiares de la víctima hicieron presencia en el lugar.

“Se tomó contacto con secretaría de Salud de Girón manifestando que ellos habían contactado a médicos de la EPS Sanitas, quienes argumentaron que debían tener paciencia para que los médicos se desplazaran al lugar”, fue el reporte entregado por la Policía.

Sin embargo, pasadas las 5:00 de la tarde, aún el elevamiento no se había hecho y los allegados al fallecido se inquietaron aún más ante las demoras.

“A las 5:00 p.m. se tomó de nuevo contacto con la Secretaría de Salud donde los médicos de la EPS informaron que no se irían al lugar, desconociendo sus motivos”, agregaron las autoridades.

Así las cosas, cerca de las 6:00 p.m., a investigadores de la Sijín de la Policía tuvieron que hacer presencia en el lugar para adelantar la inspección técnica del cuerpo que se encontraba ya en estado de putrefacción.

“Eso es muy duro verlo ahí al rayo del sol, tirado ya muerto. Me parece el colmo que esos procesos sean tan demorados y que las autoridades no tengan consideración. No interesa que sean habitantes de calles, deben actuar con más rapidez”, dijo un sobre de Édgar Ospino.

El cuerpo fue llevado a la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ubicada en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga.