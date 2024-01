$!Mecánico santandereano desapareció hace 11 días cuando viajaba de Bucaramanga a Santa Marta

Desde hace 11 días, los familiares de Ricardo Herrera Méndez viven en completa zozobra y angustia al no recibir ninguna información sobre su ser querido. Este hombre de 55 años, reconocido en Bucaramanga por desempeñarse como mecánico con su carro taller, desapareció el 31 de diciembre mientras viajaba desde la capital santandereana hacia Santa Marta, Magdalena.

“La cadena de la moto se reventó, y él estaba en Aguachica buscando un taller porque no llevaba herramientas. A las 12:41 p.m. del 31 de diciembre, le dijo a un amigo por teléfono que lo estaban ‘taconeando’ para encontrar el taller. Aparentemente, al no hallar uno, él mismo reparó la moto en un restaurante, donde las cámaras de seguridad captaron el momento. Entró, se tomó una gaseosa, se lavó las manos y salió”, relató la familiar.

Sus familiares han acudido a la morgue de Medicina Legal y a centros médicos en el sur del Cesar en busca de información, pero hasta el momento no han encontrado ningún indicio.

“El Gaula nos ha brindado colaboración. En los videos que hemos revisado, no se aprecia que haya salido del municipio, y cuando comenzamos a publicar en redes sociales, un señor nos informó que lo había visto en el municipio de Gamarra. Sin embargo, aún no hemos podido confirmar si realmente estuvo allí”, mencionó la hermana.

Desde ese momento, no se ha tenido más información acerca de ‘Rikard’, como es conocido el mecánico en la zona de la Avenida Quebraseca. Dejó de responder al teléfono y sus familiares se desplazaron a Aguachica para iniciar por sí mismos las labores de búsqueda.

“Yo sostengo que no está muerto porque no hay rastro de su cuerpo, y no lo hemos encontrado en ningún centro médico. El día de su desaparición hubo dos personas asaltadas a la orilla de la carretera; ambos les quitaron las motocicletas y sufrieron heridas, pero ninguno de ellos era mi hermano. Nadie se llevaría un cuerpo”, expresó Geiny.

La denuncia por estos acontecimientos ya ha sido presentada ante la Fiscalía y otras autoridades. En este momento, los familiares solicitan una pronta ayuda para obtener información sobre su paradero.

Si alguien cuenta con detalles que puedan esclarecer la misteriosa desaparición de Ricardo, puede comunicarse al número de celular 310 6349723. Ricardo reside en el norte de Bucaramanga y es padre de una joven de 20 años.