Mujer falleció tras ser atacada por abejas en Santander

Cuando estaban en el cultivo de café, un enjambre de abejas las atacó. No pudieron reaccionar y recibieron múltiples picaduras.

¿Qué hacer en caso de ataque de un enjambre de abejas?

Las siguientes son las recomendaciones médicas ante un ataque de abejas:

- Retirar el aguijón tan pronto como sea posible, por ejemplo, raspándolo con una uña. No tratar de quitar un aguijón debajo de la superficie de la piel. Es posible que no haya un aguijón, ya que solo las abejas dejan sus aguijones. Otros insectos que pican, como las avispas, no lo hacen.

- Lavar el área afectada con agua y jabón.

- Aplicar una compresa fría.

- Tomar un analgésico de venta libre, según sea necesario, para ayudar a aliviar el malestar.

- Si la picadura es en un brazo o una pierna, elevarlos.

- Aplicar una crema de hidrocortisona o loción de calamina para aliviar el enrojecimiento, la picazón o la hinchazón.

- Si la picazón o hinchazón es molesta, tomar un antihistamínico oral que contenga difenhidramina o clorfeniramina.

- Evitar rascar el área de la picadura. Esto empeorará la comezón y la hinchazón, y aumentará el riesgo de infección.

- En caso de alergia y complicaciones acudir de manera inmediata a un centro médico.