Durante unos 16 años, *Milena fue víctima de todo tipo de maltratos de su compañero sentimental. Ambos son de Venezuela, pero hace dos años y medio llegaron a Bucaramanga buscando nuevas oportunidades de vida.

Él era carnicero, pero terminó trabajando como ‘mototaxista’. Ella se desempeña como estilista. Pensó que todo podía mejorar, que su hogar podía cambiar, pues quería lo mejor para sus tres hijos; sin embargo, las cosas no salieron como lo esperaba y la situación empeoró.

Quien un día le juró amor eterno se convirtió en su peor pesadilla. La ha amenazado de muerte en varias ocasiones y hace pocos días por poco cumple su promesa. La apuñaló en la pierna izquierda y le afectó la arteria femoral, por lo que tuvo que ser sometida a una cirugía.

Los próximos días serán cruciales, pues se sabrá si tienen que amputarle la pierna o no. Milena se aferra a las pocas esperanzas y espera volver a caminar.

¿Amor o muerte?

La violencia que vivió llegó a su límite en marzo de este año cuando falleció su hermano.

“No me dejó ir al entierro, entonces tomé la decisión de rebelarme. Las cosas ya no eran igual. Si él me gritaba yo le respondía, si me golpeaba tampoco me dejaba. Era una vida llena de maltrato porque hasta me quemó la espalda al lanzarme unos frijoles hirviendo. “Estaba cansada, pero no tenía el carácter para dejarlo, irme de la casa. En medio de toda esta situación conocí a alguien (nueva pareja), quien me apoyaba y me ayudó a tomar la decisión de dejarlo por fin. Tenía mucho miedo”.

En septiembre ella se fue de la casa y el hombre, al parecer, no lo soportó y comenzó a chantajearla, amedrentarla y hasta amenazarla de muerte.

Quería acabar con su vida

*Milena contó que la semana pasada estaba acompañando a su pareja a hacer algunos recorridos, él trabaja con aplicaciones de transporte. “Íbamos en el carro y él (su expareja), nos persiguió y le tiró una piedra al carro, mi pareja se bajó con un bate y lo golpeó. Después mi ex lo cogió a traición y le clavó una puñalada en el brazo. Yo me metí y me apuñaló la pierna”, narró *Milena.

Hoy, postrada en una cama y con la incertidumbre de saber si pierde su pierna o no, les pide a las autoridades que se haga justicia. Anhela recuperar a sus hijos de 10, 9 y 7 años, quienes al parecer continúan en Venezuela. Sumida en un llanto profundo asegura que teme por su vida.

*Milena es un nombre ficticio por seguridad de la víctima.