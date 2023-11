No hay rastro del comerciante santandereano desaparecido hace 48 días en el Valle del Cauca

En completa zozobra y angustia pasan los días los familiares de Jhonatan Rodríguez Caballero, un joven santandereano de 24 años, quien desde hace 47 días desapareció cuando se encontraba en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca.

Gober Rodríguez, padre del desaparecido, señaló a Vanguardia que todo está como desde el primer día y no se tiene ningún rastro o pista del paradero de su hijo.

“Quiero hacer un llamado, me siento angustiado, no me han llamado a darme información y estoy muy afanado. Quisiera que me colaboren realmente, me dieran información o dijeran qué se debe hacer. Nuestros recursos son demasiado bajos y ese es el problema”, dijo el progenitor, quien reside en zona rural del municipio de El Playón, Santander.

La última vez que se supo del paradero de Rodríguez Caballero fue el 5 de octubre, cuando avisó a varios amigos que estaba en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, recogiendo una mercancía para su negocio de comerciante. Él viajaba en un vehículo Renault Duster de placas LHR-924.

“Estaba en una camioneta, se comunicó hasta el 5 de octubre con nosotros, ya luego no volvió a aparecer. Ya hace más de 40 días sin saber nada. Trabajaba también transportando personas, así como un Uber. Dijo que iba a transportar, pero no se sabe a quién sería. Yo no me metía en sus negocios, sus trabajos, él casi no le decía a uno nada”, añadió el progenitor.