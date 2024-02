¿Por qué el empresario Roberto Franco siguió de pie 30 segundos después de recibir cuatro disparos?

“Un deportista sigue compitiendo a pesar de una fractura y solo tiempo después es que se da cuenta de la gravedad de lo que le sucedió. Una vez, por ejemplo, me rompí tres costillas, después de una caída. Y pasé un muy buen rato manejando carro, antes de que sintiera un dolor fuerte”, sostuvo a Semana.com

“Estamos frente a una situación que solamente Medicina Legal podrá determinar con exactitud. Pero lo que se observa es que una persona, cuando pasa por un episodio así de violento sufre una descarga inmediata de hormonas, esteroides y adrenalina que hacen que pueda hacer actos sobrehumanos y no darse cuenta de lo que pasa y suprimir el dolor”, afirmó el médico.

En cuanto al sangrado por el impacto de bala, el médico afirmó que este se da dependiendo la zona en la que ingresó la bala. Es decir, no en todos los órganos el sangrado va a ser de la misma forma.

El crimen del empresario

En la mañana del pasado miércoles, 21 de febrero, en el Norte de Bogotá se registró un atentado contra el empresario Roberto Franco, quien era hermano del exdirector de la Dian, Óscar Franco. La víctima recibió cuatro impactos de bala y murió en el lugar de los hechos.

La balacera se produjo minutos antes de las 7:30 de la mañana cuando el hombre estaba en la panadería Bagatelle, en inmediaciones a la oficina donde prestaba servicios como consultor del sector privado y público.

"Me acabo de enterar de lo sucedido. Me estoy alistando para viajar de inmediato a Bogotá. Mi hija aún no sabe lo ocurrido", afirmó a El Tiempo la presentadora de televisión Alejandra Isaza Vélez, quien fue esposa de la víctima.