$!Prudencia y respeto”: exesposa de Roberto Franco se pronunció frente al asesinato del empresario

El reciente acto de sicariato que ocurrió a las 7:30 a.m. del pasado miércoles 21 de febrero en el Parque de la 93 de Bogotá ha dejado a la ciudad sumida en conmoción.

Este atentado, que cobró la vida del empresario Hernán Roberto Franco Charry, se suma a una serie de hechos violentos que mantienen en vilo a los habitantes de la capital colombiana.

Le recomendamos leer: Esta es la hipótesis del asesinato del empresario Roberto Franco

En medio del proceso de investigación llevado a cabo por las autoridades para esclarecer el asesinato del empresario han surgido pronunciamientos por parte de personas cercanas a él.

Una de las primeras en enterarse del sicariato fue su exesposa, Alejandra Isaza, reconocida presentadora que ha trabajado para diversos medios de comunicación en Colombia. Isaza anunció que viajaría a Bogotá en las próximas horas, a pesar de no residir actualmente en la capital.

A través de sus redes sociales, la exesposa de Franco dejó entrever que atraviesa por un momento complicado. Manifestó su decisión de no ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, dado que su nombre ha sido vinculado al fallecido debido a la relación que mantuvieron.

Siga leyendo: Video | Sicario que asesinó al empresario Roberto Franco amenazó a motociclista para huir

"He recibido varias llamadas de diferentes medios de comunicación. Por el momento, no he dado ni pienso hacer ningún pronunciamiento a los medios de comunicación", afirmó Isaza en su cuenta de Instagram.