$!“Que se entregue”, alcalde de Girón aseguró que ya está identificado conductor de BMW que arrolló a cinco jóvenes

Campo Elías Ramírez, alcalde de Girón, aseguró que ya está identificado el conductor del BMW Hatch Back de placas DKW-888, modelo 2012, que arrolló a cinco jóvenes que salían de un establecimiento en la vereda Río Frío y fueron atropellados mientras caminaban hacia el anillo vial entre Girón y Floridablanca.

El mandatario confirmó que todo inició por una discusión en el establecimiento donde departían los muchachos y estaba el conductor del BMW, que después de causar el incidente se fugó.

“A mí eso me genera dolor como ciudadano. Una persona a la que se le verifica y no tiene Soat, cómo es posible que un conductor de un carro de alta gama no vaya a tener para pagar un conductor de noche, más responsabilidad”, expresó el mandatario.