Video: Así fue la pelea horas antes al asesinato de las dos universitarias en Bucaramanga

Poco a poco se han conocido detalles del crimen ocurrido el pasado viernes, que aún genera conmoción, no solo en Bucaramanga sino en Santander.

Entre los detalles que dieron las autoridades sobre las horas previas al crimen en el que fueron asesinadas Angie Paola Cruz y Manuela Betancour, dos jóvenes universitarias, se hablaba de una pelea en una discoteca de la calle 52 de Bucaramanga, a la altura de Cabecera.

Precisamente, esta información queda en evidencia luego de un video difundido en redes y obtenido por el medio de comunicación Ecolecuá, en el que se ve cómo, el que parece ser Argemiro Alberto Urrego Carmona, en medio de una discusión, sale de una discoteca y se sube junto a Paola y Manuela, en un taxi... Esa fue la última vez que los amigos las vieron con vida.

Lo que pasó después de que los tres ingresaron a la habitación 304 de una pensión estudiantil ubicada en la carrera 27 con calle 10 de Bucaramanga, aún es incierto.

Se presume que el doble asesinato ocurrió entre las 12:30 y 1:00 de la mañana del viernes, cuando una vecina escuchó los gritos de auxilio de las jóvenes dentro de la habitación. “¡Ya no más, no más Argemiro, no más!” gritaban, así que la mujer llamó a la Policía.

Pedro Luis Páez, abogado contractual de Urrego, manifestó conocer los móviles del crimen, “ya tenemos el conocimiento de lo móviles que llevaron al señor Urrego a este tipo de actuaciones, pero serán revelados en una etapa procesal siguiente. Hicimos una labor defensiva para con posterioridad demostrar a la Fiscalía y los jueces los verdaderos móviles por los cuales ocurrieron los hechos”.

De igual manera agregó que su defendido no aceptó los cargos considerando que no eran adecuados.

Cabe recordar que aunque la Fiscalía los tipificó ambos como feminicidio, la juez manifestó que a su criterio “no había el delito de feminicidio respecto a Manuela y sí se configuraban el de homicidio agravado. Respecto al de Angie sí se tipifica el feminicidio (...) ya que tenía esa convivencia y agresiones de manera repetitiva”.

Para Gina Liz Pineda, fundadora del Observatorio Ciudadano de Feminicidios de Santander, en el caso de Manuela también debe seguir tipificado como feminicidio y no como homicidio agravado.

“Manuela sufrió un tipo de feminicidio denominado feminicidio por conexión que hace referencia al asesinato de una mujer al encontrarse en la línea de fuego cuando se intentaba a asesinar a otra mujer, por ejemplo una amiga que intenta defender a otra cuando está siendo atacada en un escenario feminicida, o una madre o una hija, o una familiar de la víctima o incluso una mujer desconocida que queda atrapada en ese escenario donde se perpetra un femincidio como ocurrió en el caso de Manuela”.

Por ahora Urrego permanece con medida de aseguramiento en centro de reclusión mientras avanza la investigación; “por ahora continuaremos las etapas procesales, esperamos el escrito de acusación”, finalizó en abogado.