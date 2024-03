Video | “Cambió su aspecto para no ser capturado”, presunto feminicida de Laury Yisel fue enviado a la cárcel

“Se escondió en la casa de la mamá, cambió su apariencia física dejándose crecer la barba y el pelo para no ser capturado, salía a la calle con gorra y tapabocas. No tenía intención de responder por lo sucedido”, aseguró el juez de garantías.

Jonathan David no aceptó los cargos y ahora desde prisión deberá afrontar un juicio para conocer si un juez de conocimiento lo halla culpable y le impone una pena que iría de 500 a 600 meses de prisión.

Las cámaras lo sindican

“Uno de los asistentes esa noche relató que ella ya no quería bailar con Jonathan, ya no quería seguir con la relación, ella, al parecer, tenía una nueva relación. Él estaba enfurecido”, señaló la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, en la noche del feminicidio, Jonathan y Yisel habrían tenido una confrontación porque mientras la joven mujer quería terminar la relación, él pretendía formalizarla.

Según la Fiscalía hubo una discusión y llevado por los celos la golpeó en la cara, el tórax, extremidades y la espalda. Después le inmovilizó las manos y procedió a estrangularla.

“El dictamen médico forense fue asfixia mecánica por estrangulamiento manual. Presentaba hemorragias en diferentes partes del cuerpo. Los peritos concluyeron que Laura Yisel presentaba trauma mortal en el cuello y trató de defenderse, tenía una fractura en una de sus uñas”, señaló la Fiscalía.

Laury Yisel, oriunda del municipio de la Jagüa de Ibirico, Cesar, fue encontrada sin vida el 27 de junio del año 2023 en el apartamento que había tomado en arriendo Jonathan David Montes Arrieta, su compañero sentimental.

“Estaba desnuda envuelta en una sábana y su ropa dispersa por la habitación”, contó el fiscal.

Además, dentro de las entrevistas que se realizaron a amigos de los dos, se expresó que Jonathan David Montes era posesivo, controlador y no aceptaba que se equivocaba, “decía que si ella no era para él, no era para ninguno”

Laury era profesional en salud ocupacional y hace un año se vino a vivir con una tía al norte de la ciudad buscando ejercer su carrera. Sin embargo, no consiguió empleo como profesional, pero sí con su novio y posterior feminicida, que era administrador de un almacén.