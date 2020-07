Video: En delicado estado de salud permanece la mujer atacada con ácido en Bucaramanga

En delicado estado de salud, con quemaduras de segundo y tercer grado en rostro, hombros, cuellos y tórax, permanece Yolanda Cecilia Manrique Vargas, quien la tarde del pasado miércoles fue atacado con ácido por parte de su compañero sentimental Óscar Carreño Rueda, un panadero de 52 años, quien tras cometer la agresión se quitó la vida ingiriendo cianuro.

Según el reporte entregado por el médico Carlos Ramírez, jefe del Pabellón de Quemados del Hospital Universitario de Santander, donde Yolanda es atendida, “se trata de una paciente de 42 años quien ayer (miércoles) a las 3 de la tarde, fue agredida por un hombre con una sustancia química que le comprometió cara, ojos, nariz, boca, parte de la lengua, el cuello, los hombros, y el tórax anterior.

“Una superficie aproximada del 10% a 12% de la superficie corporal, de segundo, grado profundo y puede tener algunas zonas de tercer grado. El compromiso más grave lo tiene en su ojo derecho, se le hicieron todas las medidas iniciales de irrigación profunda y restitución de líquidos por vía intravenosa, antibiótico y manejo de su quemadura como tal.

“En este momento la paciente está estable en la Unidad de Quemados, recibiendo todo lo que necesita, y su revisión oftalmológica también”.

El ataque ocurrió en una humilde vivienda del barrio Laureles Bajos de Bucaramanga, justo en la calle 64 con carrera 15.

Según relató Cristóbal Manrique, hermano de Yolanda, “yo estaba en la casa mía cuando escuché la bulla, era mi hermana la que gritaba que la ayudaran que le habían echado ácido, entonces los vecinos la auxiliaron y la llevaron al hospital; yo entré a reclamarle a la pareja por qué había hecho eso y lo encontré tirado en el piso, entonces unos amigos me dijeron que me saliera que no lo tocara ni nada porque estaba agonizando. La verdad no sabemos cuál es el motivo por el que la atacó”.

Durante la inspección de lugar, una humilde vivienda de ladrillo a la vista y techo de zinc, fueron hallados los productos con los que se habría perpetrado el ataque: una botella con el ácido el cual no tenía marca, así como una bolsa con pastillas de cianuro.