El hijo menor de Lula, Luis Cláudio, es denunciado por presunta violencia machista a su pareja

De acuerdo con la abogada de la víctima, la justicia brasileña le ordenó mantenerse alejado de su pareja por las acusaciones de agresión.

La Justicia brasileña impuso medidas cautelares a Luís Claudio Lula da Silva, hijo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, después de haber sido denunciado por su novia Natália Schincariol por supuesta violencia machista, confirmaron este miércoles los abogados.

”Informamos que se han dictado medidas cautelares de protección a favor de Natália para garantizar su integridad y seguridad física y psicológica”, señalaron en una nota Gabriela Sançana y Matheus Cavallini, letrados de la presunta víctima.

De acuerdo con la estatal Agencia Brasil, el Tribunal de Justicia de São Paulo ordenó al hijo del mandatario brasileño no acercarse a menos de 200 metros de su pareja y le prohibió entrar en contacto con ella.

Schincariol puso la denuncia el martes en una comisaría de la Mujer de São Paulo, donde relató que recibió un codazo de Luís Claudio Lula da Silva en enero pasado, momento a partir del cual dice que empezó a sufrir “agresiones verbales” y “violencia psicológica y moral”.

Según su testimonio, solo decidió demandar ahora porque venía siendo “intimidada” por Da Silva en razón del cargo ocupado por el padre de este, según la Agencia Brasil.

A través de su abogada, Luís Claudio Lula da Silva calificó este martes de “fantasiosas” las declaraciones de Schincariol que le atribuyen “agresiones falsas”.

”Esas mentiras se encuadran en los delitos de calumnia, injuria y difamación, además de poder responder por reparación de daños morales, motivos por los cuales tomaremos las medidas legales pertinentes”, señaló la letrada Carmen Silvia Tannuri.

La defensa de Natália Schincariol, médica de profesión, reafirmó que su cliente fue víctima de “agresiones de las más variadas formas” y subrayó su confianza en la Justicia para que “la verdad prevalezca” en el caso, que tramita bajo secreto de sumario.

”Su decisión de no sufrir en silencio es un testimonio de su firmeza y determinación en busca de justicia”, manifestó.

Luís Claudio Lula da Silva tiene 39 años, es empresario y el hijo menor del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que gobernó el país entre 2003 y 2010 y volvió al poder para un tercer mandato el 1 de enero de 2023.

Violencia de género

Ser mujer parece ser cada vez más difícil en Brasil. A pesar de que desde el 9 de marzo de 2015, con la ley 13.104 contra el feminicidio, la legislación brasileña prevé penas más severas, según los últimos datos del Foro de Seguridad Pública, el país sudamericano registró 722 feminicidios en el primer semestre de este año, la cifra más alta desde 2019 cuando que se empezaron a recopilar datos. Con un incremento del 250% en comparación con el mismo periodo de 2022, el Distrito Federal lideró el aumento de feminicidios al pasar de seis a 21, con un incremento del 350% en los últimos 12 meses.

También se registró un repunte en el estado de San Pablo, si bien con un aumento mucho menor, del 33%. Según la directora ejecutiva del Foro Brasileño de Seguridad Pública, Samira Bueno, el incremento de los feminicidios en el sudeste de Brasil es preocupante. “En San Pablo, hemos recibido informes de cómo se ha desmantelado la red de refugios, de cómo el funcionamiento de esta red no ha sido una prioridad”.

Además, en el primer semestre de 2023 se registraron en Brasil 34.000 casos de violación, lo que supone un aumento del 14,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Prácticamente cada ocho minutos una mujer fue violada en el gigante latinoamericano. A finales de octubre, Lula abordó el tema sancionando un proyecto de ley, el 976/2022, que pretende dar un subsidio a los huérfanos de madres víctimas de feminicidio. “Infelizmente, no es motivo de orgullo que estemos realizando una reunión para discutir una de las cosas más abominables que ocurren en las relaciones humanas en el siglo XXI, que es que una mujer sea convertida en víctima prioritaria en su propia casa por su marido, novio, ex marido, ex novio y, a veces, por otras personas”, dijo el presidente.