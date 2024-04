Las irregularidades financieras que enfrenta Gerard Piqué por recibir 24 millones de Arabia Saudita

El ex futbolista habría obtenido pagos ilegales para que la Supercopa de España se celebrara en Medio Oriente.

Gerard Piqué (c) en el palco en foto de archivo de Toni Albir. EFE

La investigación que implica a Gerard Piqué y Luis Rubiales en un supuesto acuerdo irregular con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha generado una serie de preguntas y conjeturas en los círculos deportivos y legales de España.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desempeñado un papel destacado en este asunto, solicitando la revisión detallada de cuentas relacionadas con Piqué y llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre los posibles movimientos financieros que podrían haber surgido de este polémico acuerdo con el exjugador del Barcelona.

La situación de Luis Rubiales, ex presidente de la RFEF, es sumamente delicada. Se le imputa haber organizado contratos irregulares y prácticas poco transparentes durante su tiempo al frente de la federación, incluyendo posibles pagos indebidos a través de compañías asociadas y contactos cercanos.

La detención de Rubiales por parte de la Guardia Civil ha aumentado las conjeturas sobre su presunta participación en estas actividades corruptas, y ha puesto en duda su reputación y su carrera profesional.

Ahora, la controversia se ha desplazado hacia el magnate contrario vinculado con la organización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

La elección de este país como sede había generado polémica debido a preocupaciones éticas y deportivas. Según la información recabada por la UCO, se habrían realizado transferencias significativas de dinero a cuentas relacionadas con Piqué en Andorra, con la sospecha de que estos fondos podrían haberse utilizado para asegurar la firma del acuerdo con la RFEF, ante la competencia que representaba Qatar como otra posible opción.

Según lo indicado por Rodrigo, Kosmos ha recibido comisiones de éxito pagadas por SELA Sport Company como compensación por los servicios de intermediación proporcionados en las negociaciones con la Real Federación Española de Fútbol para organizar la Supercopa de España en territorio saudí. La UCO estima que estas comisiones ilegales ascienden a aproximadamente cuatro millones de euros por año.

El presidente de CENAFE, Miguel Ángel Galán, ha surgido como una figura destacada detrás de la denuncia dirigida contra Luis Rubiales. En una entrevista con El Desmarque, Galán ha mencionado a Gerard Piqué como otra persona que podría estar sujeta a investigación por presuntas irregularidades relacionadas con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

El presidente de CENAFE afirmó sobre la posible implicancia de Piqué: “Totalmente. Igual o peor que Rubiales. No se está hablando porque la jueza tiene sus tiempos, pero no dudéis que Piqué va a declarar en calidad de investigado porque Kosmos está imputado y Rubiales también”. Además, insistió que “Piqué va a ir a declarar como investigado seguro, porque estamos hablando de 24 millones de euros en comisiones ilegales”.

Galán ha expresado una convicción sólida en sus declaraciones contra el jugador catalán.

“Hay un informe demoledor de la intervención general del estado a petición de Fiscalía en el que dice que Kosmos era intermediario de la Selección Española de Fútbol. Por tanto, no pueden seguir repitiendo tanto la RFEF como Piqué que el exfutbolista era un agente de Arabia. No, porque el contrato de la RFEF con Arabia dice que, si no se paga la comisión a Piqué, el contrato se rompe. En consecuencia, ahí está la corrupción del negocio que está condicionando el contrato a la comisión de Piqué con el agravante de que existía paralelamente otra oferta y otro contrato de Qatar más alto que este, donde no cabía comisionistas”, comentó